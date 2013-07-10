Україна хоче провести Міжнародну астронавтичну конференцію

19:56, 10 липня 2013
Суспільство
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Україна подала заявку на проведення Міжнародної астронавтичної конференції у 2016 році.

Україна має плани на космос

Про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров під зустрічі з виконавчим директором Міжнародної астрономічної федерації Крістіаном Файхтингером, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

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«Я хочу подякувати Вам за прийняття заявки України на проведення Міжнародної астронавтичної конференції у 2016 році в Києві», - сказав Азаров.

Він підкреслив, що Україна має розвинену аерокосмічну галузь, зокрема зараз реалізується програма з розвитку космічної галузі на період до 2020 року та спільні проекти з РФ і Бразилією.

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