П’ятьох міліціонерів, які катували хлопця у відділку, звільнили з органів

У Сокирянському районному відділі міліції Чернівецької області звільнили п’ятьох співробітників міліції, яких підозрюють у побитті 19-річного хлопця під час допиту.

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Як повідомляє кореспондент УНІАІН, про це щойно на брифінгу повідомив начальник Управління кадрового забезпечення УМВС України в Чернівецькій області полковник Володимир Мацьо.

За його словами, 19 та 20 червня 2013 року до Сокирянського районного відділу міліції запросили жителя села Білоусівка з приводу крадіжки, яка мала місце в цьому селі 18 червня. Хлопець надавав правоохоронцям пояснення.

А 20 червня 2013 року до цього ж відділу надійшло усне звернення його матері щодо неправомірних дій працівників міліції та побиття сина.

За словами Володимира Мацьо, майже одночасно до прокуратури району надійшла аналогічна письмова заява самого хлопця, яку внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування. Відкрили кримінальне провадження і розпочали досудове слідство прокуратурою.

Прокуратура скерувала до УМВС в області доручення про проведення службового розслідування. Його провели і завершили 3 липня. Згідно з висновком розслідування, п’ятеро співробітників міліції підлягали звільненню за дискредитацію звання рядового та начальницького складу ОВС та порушення ряду відомчих наказів.

9 липня начальник УМВСУ в Чернівецькій області Олександр Демідов підписав оглядовий наказ та наказ по особовому складу, якими вказаних міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ. Крім того, покарали керівників та ряд працівників районної міліції.

«Висновки та копії наказів скеровані до прокуратури області, де ведеться кримінальне провадження», - додав В.Мацьо.

Як повідомляв УНІАН, в Сокирянському РВВС Чернівецької області жорстоко побили 19-річного хлопця, вибиваючи у нього дізнання. Про це 10 липня заявила матір потерпілого хлопця зателефонувавши на «губернаторський мобільний телефон». Повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України, було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань.