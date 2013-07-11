Причина ліквідації ОДАУ в його землі, яка коштує $150 мільйонів - ректор

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив ректор університету Сергій Корлюк.

«Аграрний університет колись мав у своєму розпорядженні величезні земельні ділянки. Зараз не такі вони величезні, але скажу, що вартість землі аграрного університету, поруч з Іллічівськом, - 150 мільйонів доларів. І це - тільки сільськогосподарська земля», - сказав Корлюк. Він додав, що назвати точну вартість корпусів затрудняється, «це 63 тис. кв. метрів нерухомості в центрі міста - теж величезні площі, величезні гроші. Можливо, це майно і стало причиною метушні, яка почалася з об'єднання. Комусь ці землі могли сподобатися», - сказав ректор.

Він додав, що, згідно з проектом з об'єднання вузів, студенти університету переходять у відомство академії, а майновий комплекс - від Міністерства агрополітики та продовольства Міністерству освіти.

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«Про передачу майнового комплексу харчової академії немає ні слова ... Не знаю, як вони планують: майно - в одну сторону, а нас - в іншу?», - сказав Корлюк.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про оптимізацію управління вищими навчальними закладами України. Відповідно з цим рішенням, Одеський аграрний університет, який готує ветеринарів, агрономів, землевпорядників та механізаторів, планується ліквідувати шляхом приєднання до Одеської національної академії харчових технологій.

2 липня на прес-конференції в УНІАН викладачі та студенти університету висловили свій протест проти знищення аграрної науки в Україні.

4 липня Одеська обласна рада просила Кабінет міністрів не об'єднувати Одеський державний аграрний університет з Одеською національною академією харчових технологій.