ЗМІ: Клан покійного Діда Хасана готує масштабну сходку в ОАЕ

Захід має пройти в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомило "Росбалту" джерело в правоохоронних органах, минулого тижня представники клану звернулися в одну з туристичних фірм з проханням оформити закордонні паспорти для відвідування ОАЕ більш ніж ста "злодіями у законі". Також мафіозі хочуть, щоб для поїздки їм був орендований окремий літак. Всього, за даними оперативників, у заході запланована участь близько 300 "законників".

Організовують захід нинішні лідери клану Аслана Усояна (Дід Хасан) - Дмитро Чантурія (Мирон), Темур Мірзоєв (Тимур Свердловський), Василь Христофоров (Вася Воскрес), Гаді Калоян (Онік), Валерій Фаріза (Валера Курд).

За словами оперативників, у намічуваної сходки дві головні мети: показати, що клан єдиний і могутній, а також провести "коронацію" десяти гангстерів. Зокрема, в ранг "злодія в законі" планують ввести родича Аслана Усояна, двічі судимого "авторитета" по кличці Тимур Архангельський.

Як повідомляв УНІАН, в січні в центрі Москви був застрелений відомий кримінальний авторитет Аслан Усоян, відомий в кримінальних колах як Дід Хасан. Про це УНІАН повідомили в прес-службі поліції Москви. «У Діда Хасана стріляли, коли він виходив з ресторану «Каретний двір», від отриманих травм він помер», - сказав співрозмовник агентства.