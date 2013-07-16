Кабмін збільшив одноразову допомогу молодим фахівцям у селі до 11,5 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету міністрів 10 липня.

«Одноразова адресна допомога, починаючи з 1 січня 2014 року, виплачуватиметься в десятиразовому розмірі мінімальної заробітної плати молодим працівникам - громадянам України віком до 35 років, випускникам професійно-технічних і вищих навчальних закладів», - говориться в повідомленні.

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Для одержання допомоги фахівці мають впродовж 6 місяців після закінчення навчання працевлаштуватися самостійно, за направленням навчального закладу або територіального органу укласти трудовий договір на термін не менш як три роки про роботу за одержаною кваліфікацією із закладами, підприємствами, установами і організаціями, які розташовані в селах і селищах.

Довідка УНІАН. Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 січня 2013 р. становить 1 147 грн.