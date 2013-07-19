У справі про фінансову піраміду Аделаджі судитимуть 13 осіб
До суду направлено ще одну справу щодо фінансової піраміди «Кінгз Кепітал».
Зокрема, до суду направлено кримінальне провадження стосовно 13 осіб, які заволоділи коштами громадян на загальну суму майже 150 млн грн. Про це повідомив начальник відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Юрій Шеремет, повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб «JC&AA Kings Capital Limited», ПП «Кінгз-Кепітал», ТОВ «Кінгз-Кепітал», юридичної спілки «Тринадцята зарплатня», ВГО «Духовність і благополуччя», та кредитної спілки «Бізнеспартнерство», шляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тисяч громадян на загальну суму понад 140 млн грн», - зазначив начальник відділу ГПУ.
Він додав, що за вчинення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Наразі обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження, які налічують понад 1,5 тис. томів, передано на розгляд до Дніпровського районного суду Києва», - повідомив Шеремет.
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Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Головним слідчим управлінням МВС України завершено розслідування у кримінальному провадженні стосовно старшого пастора церкви «Посольство Боже» Аделаджи Сунканмі Сандея а також інших фігурантів цієї справи, яких обґрунтовано підозрюють у заволодінні коштами громадян в особливо великих розмірах.
Матеріальних збитків потерпілим спричинено на суму понад 141 мільйон гривень. З метою забезпечення відшкодування збитків досудовим слідством накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму понад 157 млн. гривень.
Генеральною прокуратурою України затверджено обвинувальний акт, який направлено до суду, йдеться в повідомленні УЗГ.
Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 року Головним слідчим управлінням МВС направлено до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті кримінальну справу щодо шести членів злочинної організації з числа працівників групи компаній „Кінгз Кепітал", керованої Сункамі Сандеєм Аделаджі.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Ці особи упродовж 2006-2008 років шляхом шахрайства, під виглядом високоприбуткової діяльності зазначеної групи компаній, заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах. Стосовно двох обвинувачених застосовано запобіжний захід - взяття під варту.
У цій справі визнано потерпілими 618 осіб, яким спричинено матеріальних збитків на суму понад 52 млн. грн.
З метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму близько 108 млн. грн.
ГСУ МВС продовжує розслідування у кримінальній справі за іншими епізодами злочинної діяльності обвинувачених, де потерпілими визнано майже три тисячі осіб.
У квітні 2012 року Аделаджі Сунканмі Сандею було заборонено виїзд з України до завершення досудового слідства у справі «Кінгз Кепітал».
Як повідомляла ГПУ, «у кримінальній справі, яка розслідується Головним слідчим управлінням МВС України, порушеній за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами понад 2 тисяч осіб на суму більше 140 млн грн заступником генерального прокурора, з огляду на те, що Аделаджа Сунканмі Сандей (Adelaja Sunday Sunkanmi) є громадянином Нігерії та має закордонний паспорт, відповідно до вимог ст. 98-1 КПК України, винесено постанову про заборону йому виїжджати за межі України до закінчення досудового слідства».