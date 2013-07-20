100 тисяч доларів, крадених в Одесі, знайшлися на східному кордоні

Про підозрюваного і можливе переміщення через державний кордон грошей, які були викрадені в Одеській області, прикордонників завчасно поінформували співробітники МВС.

Чоловіка працівники пункту пропуску затримали, коли він прямував до Росії автомобілем «Мазда». Згодом був зупинений автомобіль «Деу», який також залишав межі України. Керувала автомобілем громадянка Росії.

Під час поглибленого огляду були виявлені 110 тисяч доларів США, які жінка заховала в салоні транспортного засобу під чохлами передніх сидінь. Під час встановлення обставин виявилося, що громадянка є дружиною затриманого. Знайдені кошти та затриманих передали до міліції.