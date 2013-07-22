У Росії порушили справу щодо загибелі українських рибалок в Азовському морі

Слідчі порушили кримінальну справу за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном, в результаті якого троє українців загинули і один зник безвісти, повідомляє у понеділок військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу.

Як передає РІА «Новости», справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", яка передбачає до семи років позбавлення волі.

"На даний час з'ясовуються обставини, що сприяли скоєнню злочину. Призначені судово-медичні експертизи тіл загиблих", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 17 липня катер берегової охорони Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Троє рибаків загинули. Одного з членів екіпажу було врятовано. Ще один вважається зниклим безвісти.

До МЗС України було викликано тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія Воробйова. Під час зустрічі тво міністра закордонних справ Руслан Демченко висловив глибоку занепокоєність української сторони у зв'язку з діями російських прикордонників і непропорційністю застосованих ними заходів, які призвели до трагічних наслідків, і вручив російському дипломату ноту.

У відповідь російська сторона висловила співчуття у зв'язку з інцидентом, а також запевнила, що з її боку буде вжито необхідних заходів з метою забезпечення належного розслідування.