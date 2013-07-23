МОН анонсував кардинальні зміни у шкільній освіті

Як передає кореспондент УНІАН, про це 23 липня в Житомирі повідомив учасникам громадських слухань з питань профільного навчання заступник міністра освіти і науки України Борис Жебровський.

За його словами, останні три роки в освіті України відбуваються кардинальні зміни - це вже не зміна системи оцінювання або ж терміну навчання, а самого змісту процесу здобуття освіти.

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«Зокрема „Концепція профільної школи“, яка буде затверджена на колегії Міністерства освіти і науки України 27 серпня, передбачає суттєві зміни у структурі загальної середньої освіти. Так, базова середня освіта закінчуватиметься після 9-го класу, далі – учні матимуть право вибору певного напрямку, що стане заразом і підготовкою їх до здобуття майбутнього фаху", - зазначив заступник міністра.

"Замість 16-ти навчальних предметів обов’язковими для вивчення будуть шість-вісім, причому з 36-ти годин на тиждень 18 відводитимуться на вивчення профільних дисциплін. У разі ж, якщо учень не визначився із напрямком або в навчальному закладі виникають труднощі із втілення нових підходів, – є можливість залишити все без змін», – поінформував Жебровський.

Він уточнив також, що нова реформа ґрунтуватиметься на трьох компонентах: новий зміст освіти, нові технології та «новий» учитель. Так, відповідно до розроблених Урядом стандартів, Міністерство освіти і науки розробило відповідні програми.

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Зокрема, за словами Жебровського, в майбутньому уряд планує широко впроваджувати у системі освіти профільне навчання, спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток інтелектуальних, психічних, творчих якостей школярів, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Він зазначив, що проект концепції передбачає можливість самостійно обирати старшокласниками той напрямок і ті предмети, які для них є цікавими та необхідними у подальшому навчанні і роботі. "Це дасть змогу зменшити надмірне навантаження на учнів, а також допоможе визначити професійне спрямування старшокласників",- уточнив представник міністерства.

Жебровській підкреслив: «Ми маємо активніше впроваджувати новітні технології, вносити новий зміст у систему освіти. Наш обов’язок — перенавчити вчителів, тому що наразі понад 28% педагогів не вміють навіть включити комп’ютер. Учителі ж повинні розуміти, що за профільним навчанням майбутнє».

В цілому, сказав він, реформа освіти в Україні спрямована на те, аби у майбутньому в державі з’явилися фахівці значно вищої, ніж зараз, кваліфікації та рівня професійних знань.

Заступник міністра уточнив, що змін має зазнати і галузь дошкільної освіти - йдеться про розширення мережі дошкільних закладів.