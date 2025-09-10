До того ж польський прем'єр Туск заявив, що атаки на Польщу не було, а була "масштабна провокація".

НАТО не розглядає порушення польського повітряного простору російськими дронами як атаку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Альянсі. Водночас керівництву НАТО відомо, що попередні дані свідчать, що вторгнення в повітряний простір Польщі було навмисним.

У матеріалі видання також ідеться, що для збиття 10 російських дронів над Польщею, були задіяні:

польські винищувачі F-16;

нідерландські F-35;

італійські літаки-розвідники AWACS;

літаки-заправники в повітрі, спільно експлуатовані НАТО.

Джерело звернуло увагу, що вперше з початку війни в Україні літаки НАТО брали участь у відбитті загрози в повітряному просторі союзника.

Крім того, джерело заявило, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot не були задіяні у відбитті атаки, хоча і виявили дрони своїми радарами.

На додачу до цього польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що атаки на Польщу не було, а була "масштабна провокація".

Таку заяву він зробив, виступаючи на екстреному засіданні уряду. Він сказав, що повітряний простір Польщі було порушено "великою" кількістю російських безпілотників. Він підтвердив, що цілі були збиті польськими і натовськими літаками.

"Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті над територією країни НАТО. Усі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно. Ми не зафіксували жодних втрат", - заявив Туск.

"Ми маємо справу, найімовірніше, з масштабною провокацією. Ми перебуваємо на консультаціях із нашими союзниками", - висловив переконання політик.

Атака російських безпілотників на Польщу

У ніч на 10 вересня Польща привела у стан найвищої готовності свої засоби повітряної оборони та бойову авіацію через порушення польського повітряного простору дронами.

Уже вранці прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали безпілотники. За деякими даними їх було 10. У зв'язку з цим Туск оголосив, що скликає термінове засідання уряду.

