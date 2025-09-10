Президентка Єврокомісії відреагувала на падіння уламків БпЛА у Польщі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа запустить програму "Eastern Flank Watch" (Спостереження за східним флангом) для того, аби покращити спостереження в режимі реального часу за країнами ЄС, що межують з РФ. Про це повідомляє Clash Report.

"Ми побудуємо стіну з дронів", - зазначила вона.

Своєю чергою єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що РФ вчергове випробовує східний фланг ЄС, тому блоку необхідний надійний захист від російських дронів.

"Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС та НАТО. Ми повинні терміново розробити "стіну від дронів" вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проєктом", - написав політик на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, щодо цього питання Єврокомісія буде працювати з державами-членами, а саме з країнами на східному фланзі ЄС, а також з Україною.

"Росію буде зупинено", - запевнив Кубілюс.

Атака БпЛА на Польщу - що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності, оскільки російські дрони вторглись у її повітряний простір.

Після чого міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив, що до повітряного простору Польщі залетіло понад 10 дронів.

"Польські та союзницькі системи радіолокації відстежили кільканадцять об'єктів, які порушили повітряний простір. Зіткнувшись з тими, що могли становити загрозу, Оперативний командувач збройних сил прийняв рішення про їх нейтралізацію", - наголосив він.

Водночас премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно заявив, що в Польщу вторглися російські дрони. Він наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з генеральним секретарем НАТО та союзниками.

Пізніше стало відомо, що у Польщі російський дрон впав на житловий будинок, який знаходиться у населеному пункті Вирики (Влодавський повіт). Як зазначив заступник інспектора Анджей Фійолек з поліції Любліна, жертв і постраждалих немає.

