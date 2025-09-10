Продати долар можна в середньому за курсом 40,96 грн, а євро – 48,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 10 вересня, знизився на 4 копійки – до 41,44 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,96 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,00 гривень за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,17 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,50 грн/євро, а курс продажу - 48,33 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 10 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,12 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 13 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,29 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Турецька ліра 8 вересня за офіційним курсом вперше за 20 років стала дешевшою за українську гривню, сягнувши позначки 0,9991 гривні. Останні два роки курс турецької ліри по відношенню до гривні коливався в межах 1-1,3 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: