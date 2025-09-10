Уламки безпілотника пошкодили дах будинку та автомобіль, на щастя — ніхто не постраждав.

У Люблінському воєводстві російський безпілотник впав на житловий будинок. Інцидент стався у населеному пункті Вирики (Влодавський повіт), повідомляє Polsat News.

Уламки дрона пошкодили дах будівлі та автомобіль, припаркований поруч. За словами заступника інспектора Анджея Фійолека з поліції Любліна, жертв і постраждалих немає.

Мер Володавського повіту Маріуш Занько підтвердив факт інциденту, наголосивши, що наразі з’ясовуються всі обставини:

"Ми ще не знаємо точних деталей: не зрозуміло, чи це був сам дрон, який упав на будівлю, чи уламки. Наскільки я розумію від мешканців, люди чули вибух, а також бачили польські винищувачі. Ситуація складна та тривожна".

Посадовець додав, що серед жителів відчувається значне занепокоєння. На місці працюють представники місцевої влади, які оцінюють масштаби збитків.

Російські дрони над Польщею - головні новини

В ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію, оскільки російські дрони вторглись у її повітряний простір. Це була безпрецедентна атака на країну НАТО понад десятком ударних БПЛА.

Повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів, заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

Згодом Польща оголосила про завершення повітряної операції після вторгнення російських дронів. Громадян закликали не чіпати уламки збитих обʼєктів. Російські дрони поляки збивали разом з авіацією НАТО та за підтримки Нідерландів.

