З початку повномашстабної війни ЄС надав Україні близько 170 мільярдів євро.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європа виділить 6 мільярдів євро на безпілотники для України у межах програми ERA Loans, профінансованої із заморожених російських активів. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час свого виступу перед Європейським парламентом.

"Я можу оголосити, що Європа виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA та укладе альянс з Україною у сфері безпілотних літальних апаратів. Україна має винахідливість. Тепер їй потрібен масштаб. І разом ми можемо це забезпечити, щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свою", - заявила голова Єврокомісії.

За її словами, Росія має заплатити за цю війну.

"Нам потрібно терміново працювати над новим рішенням щодо фінансування військової відповіді та зусиль України на основі заморожених російських активів. За допомогою грошових залишків, пов'язаних з російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи не будуть зачіпатися, а ризик доведеться нести колективно. Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації", - пояснила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що до повномасштабної війни з Росією Україна практично не мала дронів, тоді як сьогодні вони забезпечують дві третини всіх втрат російської техніки. Водночас Росія швидко наздоганяє Україну, використовуючи переваги, які їй дає розвинена військова промисловість.

"‎Ми запропонуємо нову програму. Ми називаємо її Qualitative Military Edge (якісна військова перевага, - УНІАН). Вона підтримуватиме інвестиції в потенціал Збройних сил України"‎, – сказала голова Єврокомісії.

Крім того, президентка Єврокомісії наголосила, що необхідно посилювати санкційний тиск на Росію.

"Нам потрібні додаткові санкції. Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у співпраці з партнерами. Ми особливо зосереджуємося на прискоренні відмови від російського викопного палива. Ми звертаємо увагу на тіньовий флот і треті країни. Водночас нам потрібна додаткова підтримка для України", - сказала вона.

Європейська допомога Україні – останні новини

Раніше УНІАН повідомив, що європейські країни хочуть взяти кредити у Євросоюзу, щоб купити зброю для України. Йшлося про позику на суму до 100 мільярдів євро.

Європейці вивчають можливість щодо безпосередньої купівлі зброї в українських виробників, адже це дозволить Києву збільшити масштаби оборонного виробництва та посилить технологічну інтеграцію з ЄС.

Нагадаємо також, що у липні Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про запуск "трампівської" схеми допомоги Україні. На його думку, це дозволить посилити тиск на РФ та домовитися про мир.

Зазначимо, що після того, як США призупинили фінансову підтримку Києва, саме Німеччина перетворилася на найбільшого донора для України. Нещодавно стало відомо, що німецький виробник Quantum Systems нарощує виробництво дронів, відкриваючи заводи по всій Україні.

