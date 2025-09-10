Над Польщею збили всі російські дрони: допомагала авіація НАТО

Варшава попередила про небезпеку уламків і закликала громадян повідомляти про підозрілі об’єкти.

Польща завершила повітряну операцію після вторгнення російських дронів. Громадян закликали не чіпати уламки збитих обʼєктів.

Як йдеться у заяві командування ЗС Польщі в соцмережі Х, триває пошук і встановлення місць падіння об’єктів, що перетнули повітряний простір країни.

Влада закликала громадян у разі виявлення уламків невідомих об’єктів не наближатися до них, не торкатися та не переміщувати, оскільки вони можуть становити небезпеку. Про такі знахідки потрібно повідомляти за номером екстреної допомоги 112 або в найближчий відділок поліції.

У Міністерстві оборони Польщі подякували Королівським ВПС Нідерландів і силам НАТО за підтримку. Зокрема, винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку польського неба під час інциденту.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю повернулися до стандартного режиму роботи.

Польське військо заявляє, що продовжує уважно стежити за подіями в Україні та перебуває в повній готовності гарантувати безпеку повітряного простору Польщі.

Атака РФ на Польщу

В ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності на тлі масованої російської атаки на Україну. Частина ударних дронів перетнула кордон.

Повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів, заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

Росія навмисно і продумано атакувала дронами Польщу. Це був "тест на систему можливих відповідей Заходу" на такі акти агресії з боку Кремля, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

