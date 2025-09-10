Російські дрони вдерлися у Польщу: Кремль 'переводить стрілки' на Україну

У Москві також звинувачують частину польських політиків.

РФ намагається зняти з себе відповідальність за заліт своїх дронів на територію Польщі. Про це заявив Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Пропагандистські ресурси РФ розпочали дезінформаційну кампанію, поширюючи повідомлення, начебто цей інцидент є "свідомою провокацією України та частини європейських еліт" з метою втягнути НАТО в пряму конфронтацію з Росією. Також росіяни поширюють версію, нібито це Україна скерувала російські БпЛА на територію Польщі засобами РЕБ", - йдеться у повідомленні.

У Центр протидії дезінформації акцентують: подібні заяви, не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти цивільного населення України.

"Такі дії Росії мають отримати рішучу відповідь. Тільки нові жорсткі санкції та посилення міжнародного тиску можуть зупинити агресора", - підкреслюють у ЦПД.

Російські дрони над Польщею

Як писав УНІАН, в ніч на 10 вересня Польща залучила ППО та авіацію, оскільки російські дрони вдерлися у її повітряний простір. В атаці на країну НАТО було задіяно понад 10 ударних БПЛА. Відомо, що у Люблінському воєводстві російський безпілотник впав на житловий будинок.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що повітряний простір країни порушили саме російські ударні дрони. За його словами, безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Туск також зазначив, що перебуває постійно на зв'язку з генеральним секретарем НАТО та союзниками. За даними Polsat News, Варшава розглядає можливість застосування статті 4 НАТО, що офіційно винесе термінове питання на розгляд Північноатлантичної ради.

