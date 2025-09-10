У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: курс долара і євро на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 10 вересня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 10 вересня, також не змінився – 48,78 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 10 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,12 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 13 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,29 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 4 копійки – до 41,44 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 40,96 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,00 гривень за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: