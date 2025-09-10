Наразі відомо про одну загиблу людину і кількох поранених. На Хмельниччині зруйнована швейна фабрика.

Внаслідок масованої повітряної атаки росіян по Україні є поранені, одна людина загинула. Також в областях фіксуються пожежі та пошкодження цивільних об'єктів та житлових будинків.

Зокрема, у Житомирській області одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського комбінованого удару. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко в Telegram. За його словами, ворог завдав удар по Житомирщині дронами та ракетами.

"Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки", - зазначив Бунченко.

Також місті Волочиськ на Хмельниччині внаслідок російської атаки постраждали люди.

"Внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога. Крім того, ворогом зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги нанесеної шкоди встановлюються", - поінформував очільник ОВА Сергій Тюрін.

Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що вночі на Львів летіли близько 60 ворожих "Шахедів" і понад 10 ракет. За його словами, жертв та руйнувань житлового фонду немає. "Є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Зараз оцінюємо збитки", - зазначив мер.

Одна людина поранена внаслідок російського обстрілу Вінниці. "Під вогнем ворога опинилися об’єкти цивільної та промислової інфраструктури. У більш ніж 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі", - повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У ДСНС додали, що рятувальники на Волині ліквідували масштабну пожежу після російського обстрілу. Там постраждалих і жертв немає.

Пізніше у ДСНС деталізували, що на Житомирщині постраждав місцевий мешканець: з опіками різного ступеня рятувальники донесли його до карети "швидкої", але в лікарні людина померла.

"Загалом станом на зараз відомо про 5 постраждалих: 4 у Житомирі та 1 у Бердичеві. Вони всі доставлені до медзакладів. На місці працюють усі відповідні служби", - повідомили рятувальники.

Крім цього, як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у небі над Черкащиною знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БпЛА.

"Травмованих немає. Однак є наслідки для інфраструктури", - повідомив він.

Зокрема, за його даними, у Золотоніському районі вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови. Також пошкоджено вікна й дахи, попередньо, в п'яти будинках.

У Звенигородському районі теж повибивало вікна в п'яти будівлях.

"Крім того, зачепило лінію електропередач. Ремонтники вже працюють", - зазначив він.

Масована атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 вересня Росія запустила по Україні ракети та дрони. Моніторингові пабліки повідомляли, що це була наймасованіша атака за крайні 4 місяці.

Примітно, що ракети летіли навіть в напрямку Закарпаття. Також повідояллося про вибухи у Вінниці.

