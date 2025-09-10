Він наголошує, що Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній приліт російських дронів до сусідньої Польщі вкрай небезпечним прецедентом для Європи. Про це йдеться у дописі глави держави в Telegram.

"Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що мова зараз не про один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі.

"Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати", - підкреслив український президент.

Він вважає, що надто довго вже триває санкційна пауза. За словами Зеленського, відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів.

"Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив президент.

Він показав наслідки сьогоднішніх влучань російських ракет та дронів по території України.

Як зазначає Зеленський, під атакою сьогодні вночі перебували 15 наших областей. Відомо, що внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина.

"Зараз рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Це лише одне з місць сьогоднішнього масованого удару росіян: близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет", - пише Зеленський.

Своєю чергою Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 10 вересня (із 17.00 9 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 458 засобів повітряного нападу:

415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69)

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей: 386 ворожих БпЛА, 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях, інформують ПС.

Крім того зазначається у повідомленні, що щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі, під час масованої атаки РФ по Україні, Польщі довелося привести свою протиповітряну оборону в стан найвищої готовності, була піднята в небо авіація НАТО, оскільки в повітряному просторі Польщі фіксували дрони.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни. При цьому він не став вказувати, що польський повітряний простір перетинали саме російські безпілотники.

Президент Польщі Кароль Навроцький написав про порушенням повітряного простору країни російськими дронами. У соціальній мережі Х він заявив, що постійно контактує з очільником міноборони Польщі та ключовими командувачами польських збройних сил з моменту порушення польського повітряного простору.

