В міру затягування війни лунають заклики максимально збільшити доходи від заморожених активів.

Бельгія заявила про готовність розглянути ризикованіші способи максимізації прибутків від 190 мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні. Головна умова – Європейський Союз має розділити юридичні ризики.

Про це сказав міністр закордонних справ Максим Прево в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, Брюссель не виключає нових кроків, але вони мають базуватися на "міцній правовій основі" та передбачати "спільну відповідальність за ризики". Він підкреслив, що конфіскація активів не розглядається, оскільки відсутні правові підстави, а такі дії могли б викликати недовіру до євро та налякати інші держави, які зберігають суверенні кошти в Європі.

Після вторгнення Росії у 2022 році ЄС та союзники заморозили російські державні активи за кордоном, більшість з яких розміщені у брюссельському депозитарії Euroclear. Прибутки від цих активів вже спрямовуються на обслуговування 50 млрд доларів кредиту для України, залученого країнами G7.

Але в міру затягування війни дедалі частіше лунають заклики максимально збільшити доходи від заморожених активів — включно з найбільш суперечливим кроком - їх вилученням. Прибутки отримують від погашення активів, які не можуть бути виплачені Росії й змушено реінвестуються. Європейська комісія вивчає можливість реінвестування цих коштів у ризикованіші інструменти, щоб збільшити обсяг допомоги Україні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого місяця заявила, що її інституція "просуває роботу щодо російських заморожених активів, аби зробити внесок в оборону та відбудову України".

Водночас Euroclear відкинула пропозиції максимізувати прибутки від активів шляхом ризикованіших інвестиційних стратегій, заявивши, що подібні підходи можуть розцінюватися як фактична конфіскація.

Прево наголосив, що Бельгія не може сама нести відповідальність за можливі позови, які одного дня можуть обійтися країні у суму, співмірну з річним бюджетом. Він додав, що в ЄС зростає готовність до спільного розподілу юридичного тягаря, і в такому разі Бельгія може переглянути свою позицію.

"Ми повинні уникнути кроків, які могли б убити курку, що несе золоті яйця", — заявив міністр.

Він додав, що ці заморожені суверенні активи важливо зберегти як важіль для переговорів у рамках мирного процесу і забезпечити, щоб ці значні суми надалі були використані для відбудови України.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявляв, що Бельгія не буде конфісковувати доходи із заморожених активів Росії і передавати їх на допомогу Україні. За його словами, конфіскація російських активів із бельгійських банків поставить під загрозу репутацію країни як центру фінансових послуг.

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас заявила, що РФ зможе повернути нині заморожені активи лише після того, як виплатить Україні репарації. За її словами, Росія не має отримати їх, навіть якщо буде досягнуто припинення вогню в Україні.

