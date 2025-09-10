У нинішній геополітичній ситуації треба посилити військову підтримку України або ж готуватись до війни за країни Балтії.
Про це, коментуючи атаку російських дронів на Польщу, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Ради нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко в Телеграм.
Він висловив думку, що у нинішній геополітичній ситуації залишаються лише два варіанти розвитку подій в Україні: застосування сили вже сьогодні або ризик війни за Литву, Латвію та Естонію в майбутньому.
"Тут або сила зараз, і не тільки шляхом підтримки України, або війна за Балтію в майбутньому. Третього варіанту не лишається", - зазначив керівник ЦПД.
Коваленко зазначив, що міжнародна спільнота повинна усвідомлювати ризики, що постають перед Європою, і діяти рішуче, щоб не допустити ескалації. В іншому випадку, підкреслив він, відкладання рішучих кроків може призвести до більш масштабних і небезпечних наслідків.
Атака російських дронів на Польщу
Вночі повідомлялося, що Польща привела ППО і авіацію в стан найвищої готовності.
Вже вранці прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни. Він оголосив, що скликав термінове засідання уряду через ситуацію із безпекою.
У зв'язку з атакою у кількох воєводствах Польщі оголосили терміновий виклик резервістів.