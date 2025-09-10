Премʼєр заявив, що наразі немає підстав для запровадження обмежень, які б "ускладнили життя громадян"

Польща повинна готуватися до різних сценаріїв після безпрецедентного вторгнення великої кількості російських дронів у її повітряний простір. Про це заявив премʼєр-міністр країни Дональд Туск перед позачерговим засіданням Ради міністрів, передає Polsat News.

"Сьогодні ні в кого не може бути жодних сумнівів у тому, що ми повинні готуватися до різних сценаріїв", – сказав Туск.

При цьому премʼєр додав, що немає жодних підстав для паніки. Життя поляків триватиме у звичайному режимі, а влада інформуватиме громадян про всі події, щоб була повна ясність щодо того, що відбувається в польському небі.

Відео дня

Туск заявив, що наразі немає підстав для запровадження обмежень, які б "ускладнили життя громадян". Він додав, що уряд повідомить цю інформацію за потреби.

Премʼєр також закликав бути обережними щодо російської пропаганди: "З перших хвилин цієї атаки та провокації росіяни були дуже активними в Інтернеті, і дезінформація та спроби поширення паніки, безсумнівно, підуть далі. Ми всі повинні пройти випробування громадянською відповідальністю".

Він також наголосив на необхідності покладатися насамперед на зв'язок з Польською армією. "На даний момент ситуація, схоже, під контролем ", – підсумував він.

Водночас голова дипломатичного комітету ЄС Кая Каллас заявила, що попередні дані свідчать про те, що проникнення російських безпілотників у європейський повітряний простір було навмисним, а не випадковим.

"Війна Росії ескалує, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи", – написала вона в дописі на X.

Водночас у пресслужбі НАТО заявили, що численні безпілотники порушили польський повітряний простір протягом ночі та були перехоплені засобами протиповітряної оборони Польщі та союзників.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі "абсолютно неприйнятним". Він повідомив, що незабаром обговорить ситуацію із генсеком НАТО Рютте.

Російські дрони над Польщею - головні новини

В ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію, оскільки російські дрони вторглись у її повітряний простір. За даними Міноборони країни, повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній приліт російських дронів до сусідньої Польщі вкрай небезпечним прецедентом для Європи.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що повітряний простір країни в ніч на 10 вересня порушили саме російські ударні безпілотники.

Вас також можуть зацікавити новини: