Трамп проігнорував питання про російські дрони над Польщею

Американський лідер мовчки пішов до автівки, відмовившись хоч якось коментувати цей інцидент.

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати повідомлення про вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі.

Американський лідер проігнорував запитання журналістів у Вашингтоні, чи знає він про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Натомість Трамп жестом привітався з пресою, а під шквал запитань про Росію пішов до автівки в супроводі охоронців.

Російські дрони над Польщею

Нагадажмо, що в ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності на тлі масованої російської атаки на Україну. Частина ударних дронів перетнула кордон.

Повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів, заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, Росія навмисно і продумано атакувала дронами Польщу. Це був "тест на систему можливих відповідей Заходу" на такі акти агресії з боку Кремля.

Натомість Польща оголосила про завершення повітряної операції після вторгнення російських дронів. Громадян закликали не чіпати уламки збитих обʼєктів. Російські дрони поляки збивали разом з авіацією НАТО та за підтримки Нідерландів.

