Трамп проігнорував питання про російські дрони над Польщею

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати повідомлення про вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі.
Американський лідер проігнорував запитання журналістів у Вашингтоні, чи знає він про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.
Натомість Трамп жестом привітався з пресою, а під шквал запитань про Росію пішов до автівки в супроводі охоронців.
Російські дрони над Польщею
Нагадажмо, що в ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності на тлі масованої російської атаки на Україну. Частина ударних дронів перетнула кордон.
Повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів, заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.
Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, Росія навмисно і продумано атакувала дронами Польщу. Це був "тест на систему можливих відповідей Заходу" на такі акти агресії з боку Кремля.
Натомість Польща оголосила про завершення повітряної операції після вторгнення російських дронів. Громадян закликали не чіпати уламки збитих обʼєктів. Російські дрони поляки збивали разом з авіацією НАТО та за підтримки Нідерландів.