Ціни на нафту 10 вересня зросли, відреагувавши на атаку Ізраїлю на лідерів ХАМАС в Катарі та заклик президента США Дональда Трампа до Європейського Союзу запровадити підвищені мита стосовно товарів з Китаю та Індії, повідомляє Reuters.

За інофрмацією порталу Investing, станом на 10.23 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 67 центів, до 67,06 доларів за барель. Ф’ючерси на американську нафту марки WTI подорожчали на 69 центів, до 63,32 доларів за барель.

Обидва нафтові еталони зросли майже на 2%, після атаки Ізраїлю на лідерів Хамас у Катарі, але відкотилися після того, як США запевнили офіційну Доху, що подібних інцидентів на території країни більше не буде.

Додатково підтримала зростання цін на нафту інформація про заклик Трампа до країн ЄС запровадити підвищені мита на товари з Китаю та Індії. За даними джерел видання, американський лідер закликав Європейський Союз запровадити 100% мита на товари з Китаю та Індії, які є найбільшими покупцями російської нафти. Після чого США, начебто, готові зробити аналогічний крок.

"Стримана реакція цін на нафту (мова йде про атаку Ізраїлю на лідерів Хамас у Катарі, – УНІАН), а також скептицизм щодо заяв президента США Трампа про потенційне посилення санкцій проти російської нафти... залишає її вразливою до зниження цін", - зазначає ринковий аналітик банку IG Тоні Сикамор.

Крім цього трейдери і надалі очікують, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки на засіданні наступного тижня, що стимулюватиме економічну активність і попит на нафту.

Разом з тим, управління енергетичної інформації США зазначило, що світові запаси нафти збільшуються через збільшення видобутку "чорного золота" країнами ОПЕК. Відповідно, ціни на нафту можуть в будь-який момент знову впасти.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту 8 вересня відновили зростання через нову заяву президента США Дональда Трампа стосовно запровадження санкцій проти РФ.

9 вересня вартість "чорного золота" знову зросла попри зниження вартості "чорного золота" одним з найбільших його експортерів – Саудівською Аравією.

Водночас аналітики як і управління енергетичної інформації США очікують, що на ринку буде дедалі більше "зайвої" нафти, що потягне ціни на неї донизу.

