Президент США змінив тон щодо Індії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація продовжує торговельні переговори з Індією, щоб усунути наявні бар'єри. Американський лідер проведе бесіду з прем'єр-міністром Нарендрою Моді незабаром.

Агентство Reuters пише, що Трамп, помітно змінивши тон, заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із Моді "найближчими тижнями" і висловив оптимізм щодо укладення торговельної угоди.

"Я впевнений, що для наших двох великих країн не буде жодних труднощів у досягненні успішного результату", - написав він у соціальних мережах.

Моді у відповідь заявив у соціальних мережах, що Вашингтон і Делі "близькі друзі і природні партнери".

За його словами, представники країн працюють над тим, щоб завершити торговельні переговори в найкоротші терміни.

"Я також із нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Трампом. Ми будемо працювати разом, щоб забезпечити світле і процвітаюче майбутнє для наших народів", - сказав Моді.

Минулого тижня Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити мита на американські товари до нуля, додавши, що ця пропозиція пролунала надто пізно, і Делі мало це зробити ще кілька років тому.

Більш оптимістична заява президента США прозвучала після кількох місяців бурхливих переговорів, які ускладнили відносини між США та Індією.

Головний економічний радник Індії раніше попередив, що 50%-ві мита, запроваджені Трампом на індійський експорт до США, можуть знизити валовий внутрішній продукт Індії цього року на піввідсотка.

Згідно з даними Бюро перепису населення США, у 2024 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами між США та Індією становив 129 млрд доларів, водночас торговельний дефіцит США становив 45,8 млрд доларів.

Торгова війна Індії та США - головні новини

Президент США Дональд Трамп протягом кількох місяців говорив, що сторони близькі до укладення торговельної угоди, але зрештою подвоїв нові мита на імпорт з Індії до 50%, що викликало питання щодо відносин між країнами, які зміцнилися останніми роками.

Американський лідер ввів більш високі мита щодо Індії після того, як Делі відмовився припинити закупівлі російської нафти, ігноруючи його спроби покласти край війні Москви в Україні.

Пізніше газета Financial Times повідомила, що Трамп тисне на Європейський союз з метою введення 100%-вих мит на імпорт з Індії та Китаю.

