Серед вживаних авто найпопулярнішим став Volkswagen Golf.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили близько 13,1 тисячі легковиків з бензиновими двигунами, що на 0,4% більше, ніж у липні цього року. Такі дані наводять фахівці порталу "‎УкрАвтопром"‎.

Із загальної кількості 2,2 тисячі одиниць становили нові авто (-3%), тоді як 10,9 тисячі були вживаними (+1%). В обох категоріях дуже великим попитом користувалися кросовери.

Так, серед нових авто найпопулярнішим став компактний кросовер Hyundai Tucson. Також до трійки лідерів потрапили кросовери Mazda CX-5 та Suzuki SX4.

Найпопулярніші нові легковики з бензиновими ДВЗ:

Hyundai Tucson – 228 одиниць.

Mazda CX-5 – 126;

Suzuki SX4 – 95;

Škoda Kodiaq – 90;

Škoda Karoq – 85.

Найпопулярніші імпортовані вживані бензинові авто:

Volkswagen Golf – 680 одиниць;

Volkswagen Tiguan – 607;

Nissan Rogue – 581;

Audi Q5 – 571;

Audi A4 – 364.

Автомобільний ринок – поради фахівців

Вибір автомобіля – непросте завдання, оскільки у продажу присутня величезна кількість різних моделей. Усі вони мають свої недоліки та переваги.

Допомогти покупцям вирішила автомобільна експертка Мелані Муссон, яка протестувала понад 250 різних моделей та визначила три найкращі. За її словами, покупцям варто звернути увагу на Honda Civic, Honda Odyssey та Subaru Outback. Водночас вона радить уникати RAM 2500/3500 з дизельним двигуном, Land Rover Range Rover та Ford Focus.

Також нагадаємо, що раніше було названо п’ять кросоверів, від купівлі яких краще утриматися. До списку потрапили Jeep Compass, Dodge Journey, Ford Escape, Range Rover та Chevrolet Traverse.

