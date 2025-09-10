Проєкт має показати, наскільки сильно ШІ спрощує і здешевлює виробництво мультиплікації.

OpenAI фінансує створення повнометражного мультфільму Critterz, зробленого в основному за допомогою ШІ. За даними Wall Street Journal, мета проєкту показати Голлівуду, що генеративні технології можуть серйозно здешевити і прискорити виробництво анімації.

Critterz розповість історію лісових звірів, у чиє село навідується непроханий гість. Бюджет мультфільму становитиме менше 30 мільйонів доларів, тоді як, наприклад, "Історія іграшок 4" обійшлася в 200 мільйонів. На виробництво планують витратити близько дев'яти місяців.

Ідея належить Чаду Нельсону, співробітнику OpenAI, який ще 2023 року зробив короткометражку за допомогою DALL-E. Тепер процес розгорнули навпаки - художники створюють начерки, їх обробляють ШІ-інструменти, а озвучують мультфільм живі актори. Сценарій написала команда, яка працювала над "Паддінгтоном у Перу".

Цікаво, що оскільки суто АІ-контент не підпадає під авторське право, творці додали "людський шар": малюнки, голоси та обробку художників. Це має дозволити зареєструвати авторські права на готовий фільм.

OpenAI безпосередньо в продакшн не втручається, обмежившись наданням обчислювальних потужностей та інструментів. У компанії підкреслюють, що Critterz стане тестом, і якщо мультфільм виявиться успішним, це стане аргументом на користь того, що ШІ готовий вийти на великий екран і здатний змінити всю індустрію.

