ЗМІ:На Дніпропетровщині дітей у прийомні сім’ї продавали за $4 тисячі(відео)

На Дніпропетровщині після подвійного вбивства та самогубства у дитбудинку сімейного типу вибухнув скандал із усиновленням дітей, передає ТСН.

Правозахисники оприлюднили список сиріт - рідних братів і сестер, - яких розділили рішенням тамтешніх соцпрацівників, хоча Сімейний кодекс дозволяє таке лише в крайніх випадках.

Про розлучення родин в Апостолівському районі Дніпропетровщини правозахисники дізналися через анонімний лист. У ньому був список дітей, яких віддали на всиновлення, роз'єднавши з рідними братами та сестрами. Загалом у нього налічувалося 14 малюків.

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Всі дані з анонімки підтвердилися, стверджує юрист правозахисного руху "Гідність" Олег Соловей.

"Забиралася маленька дитина, шукався покупець і продавали на всиновлення. Суми від $4 тис. і до десятки може йти за дитину", - повідомив Соловей з посиланням на людей, які бояться називати свої імена.