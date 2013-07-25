Антикорупційна програма виконується на 50%

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції розповіли представники коаліції громадських організацій, які провели незалежний моніторинг виконання антикорупційного документа.

На прес-конференції зазначалося, що аналіз антикорупційної державної програми на 2011-2015 роки показав, що загальний бал виконання антикорупційної держпрограми за два роки склав 2,7 бали з 5 можливих, що відповідає лише 54% успішності. "Це говорить про те, що лише половина заходів, які планувалися на 2 роки, були виконані частково. Решта заходів не було виконано взагалі", - сказав голова правління "Антикорупційної ради України" Богдан Якимюк.

Також, за результатами аналізу, держпрограма має дуже низьку виконавчу дисципліну. "До кінця 2012 року мало бути реалізовано 120 заходів антикорупційної держпрограми. Але, за результатами моніторингу 2 років роботи цієї програми, ми з’ясували, що жоден із заходів не був виконаний повністю", - наголосив він.

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Натомість, як зазначив експерт, жоден з чиновників, які були головними виконавцями держпрограми, не поніс відповідальності за те, що не були виконані заходи. "Низька виконавча дисципліна органів влади призводить до суттєвої проблеми, а саме - до відсутності зацікавленості органів влади виконувати антикорупційні заходи, і позбавляє вищих посадових осіб політичної волі здійснювати ефективно антикорупційну політику в нашій державі", - констатував Якимюк.

Експерт також зауважив, що вартість антикорупційної держпрограми становить 820 млн грн. Проте під час аналізу було виявлено значний перекіс у розподілі фінансування, коли 95% всього фінансування мали виділити на заходи, які не мають прямого відношення до боротьби з корупцією. Як приклад він розповів, що в рамках боротьби з корупцією Міністерству охорони здоров’я мали виділити 803 млн грн на введення електронних медичних карток.

"Ми групою експертів проаналізували цю ситуацію і з’ясували, що це жодним чином не може вплинути на зниження рівня корупції в державі. Натомість ті заходи, які мають відношення для боротьби з корупцією, залишилися поза фінансуванням", - сказав Якимюк.

Експерти також нарікають на Міністерство юстиції, яке було уповноваженим координувати антикорупційну програму, але не впоралось із завданням.

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"Результат у 54% ефективності виконання програми говорить про те, що Мін’юст абсолютно не справляється зі своєю функцією. Вони не здатні координувати роботу інших міністерств та відомств", - зазначив виконавчий директор "Transparency International Україна" Олексій Хмара.

Між тим, фахівці зазначають, що до антикорупційної програми є ціла низка зауважень технічного характеру. Наприклад, у програмі зазначені відповідальні виконавці неіснуючих відомств.

"Програма вимагає змін як мінімум на 50%. Зміни мають стосуватися реальних пріоритетів протидії корупції. Зокрема, це стосується реформування чотирьох найвпливовіших сфер: правоохоронна та судова система, фінансування політичних партій, державна служба надання адміністративних послуг. Програма потребує капітального ремонту. А влада намагається її підрихтувати", - зазначив Хмара.

Водночас він додав, що на програму в тому вигляді, в якому вона є зараз, грошей взагалі не треба, а з урахуванням змін буде потрібно 300-500 млн грн.

Разом з тим, Хмара назвав і деякі позитивні моменти держпрограми, зокрема, створення і роботу пілотних центрів надання адмінпослуг, активізацію громадянського суспільства в роботі по боротьбі з корупцією.

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Як повідомлялося, з 1 липня 2011 року набрали чинності нові антикорупційні Закони «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», прийняті Верховною Радою 7 квітня 2011 року. Вказаними законами визначено нові засади запобігання і протидії корупції, а також забезпечено приведення законодавства про кримінальну та адміністративну відповідальності за корупційні правопорушення у відповідність до міжнародно-правових актів.

Тимчасово спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики, згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964, визначено Міністерство юстиції.