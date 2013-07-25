Міністр пояснив, що змусило Україну приєднатися до торгового спору ЄС і РФ

Необхідність приєднання України до консультацій, ініційованим Європейським Союзом у рамках Світової організації торгівлі (СОТ) з питання дії утилізаційного збору на автомобілі в Російській Федерації, спричинена різким скороченням виробництва автомобілів в Україні в результаті введення цього збору в РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.

На тему: Україна приєдналася до торгового спору ЄС і Росії

«За 5 місяців цього року виробництво автомобілів - легкових, вантажних і автобусів - скоротилося у нас від 61 до 43%. Це, звичайно, було пов'язано з введенням у Росії утилізаційного збору. І тому ми, як країна, яка дотримується правил СОТ, і при цьому усіма наявними законними способами захищаємо інтереси наших товаровиробників, ми, звичайно ж, зацікавлені, щоб це питання було якнайшвидше вирішене», - сказав Прасолов.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна приєдналася до консультацій, які ініціював Європейський Союз у рамках СОТ з питання введення Російською Федерацією утилізаційного збору на автомобілі.

9 липня Європейський Союз звернувся до секретаріату Світової організації торгівлі з вимогою розпочати консультації з Російською Федерацією з питання застосування утилізаційного збору, застосовуваного при продажу автомобілів.

24 липня до секретаріату СОТ з проханням про проведення консультацій з Росією з приводу дії в РФ утилізаційного збору на автомобілі звернулася також Японія.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 року Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. У відповідь, 4 липня 2013 року Верховна Рада прийняла закон про введення утилізаційного збору на автомобілі, проте документ поки не підписано Президентом України.