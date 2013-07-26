Українцям спростять ввезення техніки з-за кордону - ЗМІ

"Новий перелік сприятиме збільшенню кількості обладнання, зменшить витрати на ввезення техніки", - йдеться в повідомленні, передає Комерсант-Україна.

Схвалений НКРЗІ документ стосується не великих імпортерів, а радіоелектроніки, яку громадяни ввозять для особистих потреб. Відповідно до діючої редакції переліку, прийнятої в лютому 2010 року, без дозволу, зокрема, можна ввезти два мобільних телефони, два ноутбуки з модулями WiMAX, Wi-Fi або Bluetooth, дві бездротових гарнітури, два GPS-навігатора, чотири бездротових модему, чотири дитячих рації, десять радіомікрофонів та інше. "Створюються нові пристрої, і перелік доводиться розширювати", - пояснюють у НКРЗІ.

У новому переліку НКРЗІ, зокрема, пропонує дозволити громадянам ввезення бездротових моніторів, принтерів, клавіатур та інших засобів введення, аудіо-та відео-програвачів, 3D-окулярів, фото-та відеокамер, фотоспалахів (до 4 шт.), А також планшетних ПК, електронних книг, комунікаторів і записних книжок (до 2 шт.). Крім того, комісія повністю скасувала дозволу на ввезення мікрохвильових печей, електровимикачі на радіоуправлінні, магнітно-резонансних томографів і ще цілого ряду медичної апаратури. У цілому перелік розширений на 11 позицій, регулятор також підвищив допустиму потужність ввозяться Wi-Fi-пристроїв з 100 мВт до 200 мВт.

Українці, які ввозять техніку з-за кордону у власних потребах або замовляють її в іноземних інтернет-магазинах, нечасто звертаються за дозволами в держпідприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР), вважає координатор комітету побутової електротехніки "Європейської бізнес асоціації" Вікторія Кулікова. "Митниця такі документи, як правило, не перевіряє, - пояснює вона. - Тому розширення списку виглядає як вельми умовна лібералізація з боку НКРЗІ".