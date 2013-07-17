Нацкомісія затвердила порядок надання послуг доступу до Інтернету

Згідно з повідомленням, правила розроблено з метою створення умов для розвитку конкурентного ринку і захисту прав громадян на отримання якісних телекомунікаційних послуг. При цьому впровадження цих правил має упорядкувати даний сегмент ринку.

«Впровадження схваленого нормативно-правового акта створює умови для організації даного сегменту ринку, встановлюючи вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для здійснення діяльності суб'єктами господарювання під час надання телекомунікаційних послуг», - зазначили УНІАН у прес-службі.

Як повідомляється, правила були допрацьовані НКРЗІ після обговорення і внесення пропозицій з боку органів влади і учасників ринку. При цьому в схваленому проекті Правил враховані пропозиції всіх сторін і "досягнуто оптимального балансу" інтересів споживачів, операторів і держави.

Також у документі передбачено необхідність здійснення моніторингу і технічного контролю параметрів телекомунікаційних мереж, визначено алгоритм їх дії.

"Крім того, визначено обов'язки операторів і провайдерів з надання споживачам вичерпної інформації, необхідної для укладення договору, забезпечення надання відповідних послуг, правильності застосування тарифів, відповідальність за збереження відомостей про юридичних і фізичних осіб, одержаних під час укладення договору", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що проект документа буде направлено для узгодження в зацікавлені органи державної влади відповідно до вимог чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила проект постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Тимчасових правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій, до об'єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, зокрема забезпечення доступу споживачів до Інтернету».

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом і надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу і органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президентові України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови і шести членів комісії, що призначаються на посади Президентом України.