Спіймали хлопця, який різав бомжів у Маріуполі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Маріупольського міського управління міліції, цього тижня до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що до хірургічного відділення доставлено чоловіка із проникаючим пораненням, яке він дістав на вулиці Енгельса. А наступної ночі до лікарні з Театрального скверу привезли ще одного чоловіка з ножовими пораненнями.

Обидва постраждалих описували однакову схему нападу, втім прикмет зловмисника вони не запам'ятали і плуталися у свідченнях. Завдяки записам із камер відеоспостереження, вдалося встановити коло осіб, які перебували у цей час в місцях подій, і розглянути силует одного невідомого, який пересувався на велосипеді.

Хлопця розшукали і доставили до слідчого, де він під час допиту дав зізнавальні свідчення.

Як розповів заступник начальника райвідділу міліції Іван Гранкін, затриманий безробітний і раніше не судимий, проживає з матір'ю, він часто виїжджав на своєму велосипеді і катався центральною частиною міста. Того дня він узяв із собою розкладний ніж і, проїжджаючи вулицею Енгельса, побачив брудного чоловіка, який збирав пляшки, і завдав йому три удари в ділянку живота. Наступного дня, приблизно о третій годині ночі біля Драматичного театру так само він вчинив із ще одним бомжем, який збирав порожні пляшки у центральному сквері.

На даний час підслідний не може дати зрозумілої відповіді про причини скоєного.

Правоохоронці за двома фактами подій відкрили кримінальні провадження за ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Фігурант затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.