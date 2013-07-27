Кількість розлучень скоротилася майже втричі

Зокрема, у 2009 році в Україні було зареєстровано 145 тис. 440 розлучень, у 2010 – 126 тис. 068, у 2011 – 61 тис. 872, в 2012 – 49 тис. 807.

«У першому півріччі нинішнього року в Україні зареєстровано 21 тис. 193 розлучень. Навіть якщо цей показник у другому півріччі збережеться, динаміка в порівнянні з минулим роком все одно буде позитивною, однак ми сподіваємося, що кількість розлучень і надалі скорочуватиметься», - зауважила директор Департаменту у справах цивільного стану громадян Укрдержреєстру Валентина Кунда.

При цьому в прес-службі зазначили, що найбільше актів про розірвання шлюбу в першому півріччі нинішнього року зареєстровано на Донеччині (2 тис. 429), найменше – на Волині (297).

Як повідомляв УНІАН, У першому півріччі 2013 року в Україні зареєстровано 116 тис. 444 шлюбів

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Найчастіше українці одружуються на Донеччині: там з початку року зафіксовано 10 782 шлюби.

Трохи менші показники реєстрації шлюбів у Києві, де за цей час побралися 9 435 пар молодят.

Далі ідуть: Дніпропетровська, Харківська та Львівська області, де взяли шлюб, відповідно, 8532, 6826 та 6574 пар. Найрідше одружуються мешканці Кіровоградської області. Там з початку року зареєстровано 2195 нових сімей, зазначили в Укрдержреєстрі.