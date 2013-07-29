У Луганську провели «Гепатит-фуршет» (фото)

Сьогодні в Луганську до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом члени літературного угрупування «СТАН» у партнерстві з Луганським благодійним фондом «Крок у майбутнє» провели соціально-художню акцію-виставку «Жовта книга Луганщини», а також перформанс «Гепатит-фуршет».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, акції, направлені на активізацію громадськості для боротьби з епідемією гепатиту в Україні, пройшли під стінами Луганської обласної ради.

У них взяли участь художник-перформансист Слава Бо (В’ячеслав Бондаренко), культуртрегер Олексій (Доктор) Біда, фотограф Ярослав Воронін, а також художники і дизайнери Луганської державної академії культури і мистецтв Анастасія Козюберда, Олена Гагуліна, Дмитро Бойко , Анастасія Лелюк, Ольга Шляхова, Антон Погорєлов, Олена Палько.

На виставці було представлено близько 30 робіт, а всіх охочих тут же пригостили звичайним меню хворого на гепатит: каша, варена сосиска, відвар шипшини.

Голова ЛГ «СТАН» Ярослав Мінкин зазначив, що кількість хворих на гепатит В і С в Україні коливається від 0,05% до 7%. Через «замовчування» проблеми Міністерством охорони здоров'я, населення практично не інформовано про епідемію, що насувається.

«Позиція Луганської області в медичній карті України - особлива. Гепатит С швидко розповсюджується серед населення ще й завдяки низькому рівню імунітету людей, що постійно проживають у Донбасі», - вважає Мінкин.

На думку хворого на гепатитом С ( хворіє 13 років) Олексія Біди, держава проблему замовчує.

«У населення низька інформованість, у хворих – немає грошей на лікування, на яке потрібно від 100 до 160 тис. грн. Від держави я особисто не чекаю ніякої допомоги. До людей ставлення як до сміття, якого треба позбутися. Ті, що заразилися, як правило, через десять років вмирають», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Жовта книга Луганщини» - соціально-художня кампанія до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом, ініційована в Україні Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД.