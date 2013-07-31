У центрі Одеси виявили підпільне казино

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, оперативники обласного управління по боротьбі з економічною злочинністю у взаємодії зі співробітниками слідчого управління ГУ МВС і прокуратури Одеської області припинили незаконну діяльність підпільного казино, розташованого в приміщенні відомого клубу на вулиці Гоголя.

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У рамках початого кримінального провадження за фактом заняття гральним бізнесом, який заборонений на території України, правоохоронці здійснили «оперативну закупку», а надалі провели санкціонований обшук нежитлових приміщень клубу.

«На момент візиту слідчих і оперативників у приміщеннях грального закладу перебували близько десяти осіб - гравців і обслуговуючого персоналу.

У ході проведених слідчих заходів у правопорушників виявлені й вилучені 2 рулетки і 3 покерні столи, комплекти гральних карт і фішки, а також грошові кошти, які використовувалися в грі, повідомили у відділі.

Зокрема, обшук проводився на другому поверсі клубу, де й розташовувалося підпільне казино площею близько 200 кв. м.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, за цим фактом слідчим управлінням ГУ МВС у області почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 КК України (заняття гральним бізнесом), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі досудове розслідування триває, його хід контролюється керівництвом прокуратури області.

Крім того, прокуратурою ініціюється питання про закриття розважального закладу, в зв'язку з порушенням чинного законодавства.

Довідка УНІАН. З травня 2009 року в Україні заборонено гральний бізнес і участь в азартних іграх на підставі закону «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Санкція ч. 1 ст. 203-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу до 560 тис. грн із конфіскацією грального обладнання.