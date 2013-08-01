На Житомирщині 10 дітей потрапили до лікарні з менінгітом

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держсанепідслужби у Житомирській області, наразі у Малинському районі відмічається підвищений рівень захворюваності серозними менінгітами. Серед жителів 3-х сіл та різних мікрорайонів міста Малина реєструються випадки з клінічно встановленим діагнозом «серозний менінгіт» або підозри на серозний менінгіт. У одного дорослого хворого лабораторно підтверджено вірусну етіологію захворювання.

Наразі в інфекційному відділення Малинської ЦРЛ знаходиться 10 дітей з діагнозом «серозний менінгіт», перебіг захворювання - середнього ступеню важкості.

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Встановлено, що всі захворілі за межі країни не виїжджали та ведуть активний спосіб життя. Вони відпочивали на природі та купалися у місцях, непристосованих спеціально для купання. Всі випадки не пов’язані між собою.

Аби стабілізувати ситуацію, спеціалісти проводять зараз у Малинському районі комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.

Ймовірним збудником, що викликав захворювання, є так званий вірус "лихоманки Західного Нілу" та ентеровіруси.

В СЕС закликали жителів області використовувати тільки кип'ячену або бутильовану воду, ретельне мити перед вживанням фрукти та овочі, купатися виключно на офіційно відкритих пляжах, тощо.

Як відомо, наприкінці липня СЕС офіційно закрила два пляжі у Житомирі через перевищення у воді річки Тетерів нормативів вмісту кишкової палички. Пляжі й досі закриті, однак люди у річці активно купаються.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області, з початку липня цього року у різних районах та населених пунктах Львівської області зареєстровано 42 хворих (у тому числі, троє дітей віком п'ять, шість та вісім років, а також 17 підлітків віком від 15 до 17 років) з клінічно встановленим діагнозом «серозний менінгіт» або з підозрою на серозний менінгіт.