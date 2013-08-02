На приватних шахтах відсьогодні посилено державний нагляд

Як повідомили УНІАН у прес-службі теруправління, інспектори здійснюватимуть постійний моніторинг стану промислової безпеки та охорони праці на приватних шахтах.

Під час проведення перевірок особлива увага приділятиметься дотриманню вимог пилогазового режиму на шахтах.

Зокрема, будуть здійснені перевірки з питань: виконання заходів з попередження викидів, стану та якості прогнозування викидонебезпечності вугільних пластів, ведення відповідної документації, наявності та технічного стану приладів для ведення таких робіт, професійної підготовки персоналу, ведення вибухових робіт, функціонування на шахтах відомчого контролю і т.д.

У разі виявлення порушень, які несуть загрозу життю працівників, вживатимуться заходи реагування відповідно до чинного законодавства, зазначено в повідомленні.