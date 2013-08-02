В Одесі відкрився міжнародний книжковий ярмарок

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття виставки відбулося в центрі міста - на вулиці Дерибасівській.

У книжковому форумі беруть участь понад 100 видавництв, книготорговельних організацій і письменники з України, Росії, Білорусі, Вірменії, Грузії.

Як повідомили його організатори, виставка-ярмарок триватиме по 4 серпня. У її рамках відбудуться спеціальні події: круглий стіл «Актуальні проблеми українського книговидання»; благодійна акція «Книга для дитячого будинку»; щовечірній показ фільмів російського режисера документального кіно Володимира Непевного. Крім того, - театр на Зеленій хвилі: «Листування Аксьонової і Ахмадуліної» від «Агенції регіонального розвитку» та літературно-художнього журналу «Жовтень».

Відбудеться презентація книг і творчі зустрічі з такими авторами, як Олег Вергеліс, Олександр Косенко, Ольга Гуркіна, Мальвіна Швідлер, Олесь Ульяненко, Геннадій Балашов.

Відвідувачі зможуть ознайомитися зі спеціальними експозиція виставки - «Російська навчальна книга XVII-XVIII ст. Як навчалися грамоті царські діти» від Представництва Росспівробітництва в Україні; експозиція, присвячена 135-річчю польського дитячого письменника Януша Корчака від Генерального Консульства Республіки Польща; експозиція від дитячого журналу «Веселі картинки».

Вперше в рамках виставки відбудеться Одеський Корнійчуковский фестиваль дитячої літератури, під час якого відбудуться прем'єри книг, майстер-класи від видавництв, театральні вистави під відкритим небом.

Також під час виставки планується проведення автограф-сесії з відомим письменником-сатириком Михайлом Жванецьким.