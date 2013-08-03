УПЦ КП відмовиться ввійти до Константинопольського Патріархату

Про це заявив речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря), повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

«Щодо входження до складу іншої Церкви, тобто відмови від автокефалії - в нашій Церкві такий варіант не сприймається», - сказав він, відповідаючи на питання, чи не погодиться УПЦ КП заради єдності Православ’я в Україні стати митрополією Константинопольського Патріархату і відмовитися від патріаршого статусу.

За словами архиєпископа, входження до складу Константинополя не сприятиме подоланню існуючого церковного розділення, а лише поглибить його.

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«Бо значна частина Київського Патріархату ніколи не погодиться на відмову від автокефалії - я це знаю з досвіду внутрішніх дискусій у попередні роки. Таким чином замість єднання виникло би лише розділення Київського Патріархату, чого ми не маємо допускати», - зазначив він.

«Досвід подолання криз у відносинах між Церквами з питання визнання автокефалії свідчить, що таке визнання завжди відбувалося без попередньої відмови від автокефалії. Ані Болгарська, ані Грузинська, ані інші Церкви, які проголосили свою автокефалію без згоди Церкви, якій вони підпорядковувалися, вже ніколи не поверталися до її складу. Відбувалося лише визнання довершеності автокефалії. Це - ще один аргумент на користь того, що Київському Патріархату відмовлятися від автокефалії немає підстав», - наголосив архієпископ Євстратій.