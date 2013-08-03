На Прикарпатті п’яний міліціонер збив електроопору (фото)

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 2 серпня, близько 18-ї години на трасі сполученням Коломия – Косів у селі Нижній Вербіж.

За кермом автомобіля перебував працівник міліції. 38-річний водій, порушуючи правила дорожнього руху, на великій швидкості протаранив електроопору лінії передач. На щастя, в результаті зіткнення ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні.

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На місці аварії було одразу проведено освідчення водія на наявність в його крові алкоголю, яке встановило середню ступінь сп’яніння -1,49 проміле, поінформували впрокуратурі.

За скоєне правопорушення водія буде притягнуто до адміністративної відповідальності та звільнено з органів внутрішніх справ.

На місце події виїжджали в. о. прокурора Івано-Франківської області Владислав Грищенко, начальник УМВС в області Олег Сало та слідчо-оперативна група.