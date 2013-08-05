Кожен третій українець активно шукає іншу роботу (опитування)
09:32, 05 серпня 2013Суспільство
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Більшість українців не проти поміняти місце роботи.
Більшість українців незадоволені своєю роботою
Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією HeadHunter.
Тільки за цей рік 13% працівників поміняли роботодавця, а решта - в пошуку, пише Сегодня.
Кожен третій українець робить все, щоб швидше знайти нову роботу, а кожен другий готовий змінити місце, якщо отримає привабливу пропозицію.
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Абсолютна більшість (68%) респондентів активно розглядають свіжі вакансії і варіанти. Тільки 6% опитаних бояться звільнення.
При цьому експерти визнають, що в кінці 2012 року бажаючих змінити місце роботи було більше.
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