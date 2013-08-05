Кожен третій українець активно шукає іншу роботу (опитування)

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією HeadHunter.

Тільки за цей рік 13% працівників поміняли роботодавця, а решта - в пошуку, пише Сегодня.

Кожен третій українець робить все, щоб швидше знайти нову роботу, а кожен другий готовий змінити місце, якщо отримає привабливу пропозицію.

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Абсолютна більшість (68%) респондентів активно розглядають свіжі вакансії і варіанти. Тільки 6% опитаних бояться звільнення.

При цьому експерти визнають, що в кінці 2012 року бажаючих змінити місце роботи було більше.