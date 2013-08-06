Після аварії на хімзаводі Стирол у Горлівці заміряють шкідливі викиди в атмосферу

Про це повідомляється на офіційному сайті Горлівської міської ради.

“За інформацією управління цивільного захисту населення, загрози для життя і здоров'я жителів міста аварійна ситуація не несе”, повідомляється на сайті.

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“Після події міський голова Євген Клеп в екстреному порядку провів нараду з профільними заступниками. Начальникові відділу охорони здоров'я міської ради Олександру Просянику і заступникові міського голови Сергію Шкребцю доручено організувати максимальне сприяння в наданні медичної допомоги потерпілим у ході аварії співробітникам підприємства. На даний час вони виїхали до міської лікарні №3 для організації цієї роботи”, - повідомляє міськрада.

Після ліквідації наслідків аварії відбудеться нарада за участю представників концерну і буде дано відповідну оцінку для недопущення повторення подібних ситуацій.

За даними міськради, сьогодні, 6 серпня, на заводі концерну «Стирол» о 14.30 під час ремонту колектора сталася аварія. За попередньою інформацією, в результаті аварії постраждало одинадцятеро осіб, п'ятеро з яких загинули.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, на заводі стався розрив аміакопроводу.

За даним фактом почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.