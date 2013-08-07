Ніхто із Горлівки ще не звертався до лікарів через аварію на Стиролі

Жителі Горлівки Донецької області, де 6 серпня на ПАТ «Концерн «Стирол» стався викид аміаку в повітря, не зверталися до лікарів зі скаргами на отруєння.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як відомо, вчора о 14.00 на території заводу з виробництва аміаку, під час капітального ремонту цеху № 1, на естакаді сталася розгерметизація труби діаметром 150 мм з рідким аміаком, з послідуючим викидом аміаку у повітря.

О 14.30 аварійно-рятувальним відділенням концерну «Стирол» викид аміаку було ліквідовано. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинуло 5 осіб і 22 особи постраждало. Їх госпіталізовано до горлівських міських лікарень №№ 2 і 3 та Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання імені Калініна.

Підрозділи ДСНС України на ліквідацію аварії не викликались.

Для встановлення причин та обставин аварії на місці події працює комісія на чолі з віце-прем’єр-міністром України Юрієм Бойком.