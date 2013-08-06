У Горлівку розслідувати аварію виїхала група працівників ГПУ, МВС та СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зауваживши, що ця група має встановити всі обставини та причини надзвичайної події на підприємстві “Стирол”.

На тему: СЕС: Рівень аміаку в Горлівці - в межах норми

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, о 14.20 під час проведення ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у м. Горлівка сталися викиди аміаку. За даними Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, внаслідок НС 5 осіб загинули й 20 постраждали.

За попередніми даними, на заводі стався розрив аміакопроводу.

За даним фактом почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.