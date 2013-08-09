Пізній класицизм у Кіровоградському театрі обійдеться у майже 5 мільйонів

Управління капітального будівництва Кіровоградської облдержадміністрації за результатами тендеру уклало угоду з ТДВ «Інтерресурси» на оздоблення інтер’єру Кіровоградського театру вартістю 4,86 млн грн.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть Наші Гроші.

Згідно з техзавданням, фірма повинна виконати інтер’єри вестибюлю, фойє і кулуарів в стилістиці пізнього класицизму.

До кінця року в театрі мають позолотити архітектурно-ліпний декор глядацького залу, фойє, вестибюлю та кулуарів; у VІР-приміщеннях зробити декоративні дубові панелі; виконати підвісні стелі, підлогу вкрити на першому поверсі гранітокерамічними плитами, на другому – лінолеумом; поставити двері; облицювати плиткою туалети; встановити підвіконня, поручні, й бар’єрні огородження; ззовні – вимостити стіни торцевих і дворового фасадів. Окрім того влаштувати конструкції опори під скульптурну композицію «Музи», а також закупити устаткування: міні-бар, шафи-вітрини, дзеркала, підквіткарки.

Основна частка ТДВ «Інтерресурси» належить, як повідомляє видання, колишньому голові міськвиконкому Кіровограду (1986-1989 р.р.) Миколі Москаленко і його сину Кирилу.

Перший підряд на реконструкцію театру вартістю 78,71 млн грн. компанія отримала в 2011 р. за «закупівлею в одного учасника».