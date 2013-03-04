У Кіровограді просять змінити комуністичні назви центральних вулиць

Кіровоградська міська топонімічна комісія на черговому засіданні ухвалила рішення рекомендувати міськвиконкому та міській раді перейменувати три центральні вулиці обласного центру: вул.Дзержинського на вул. Академіка Тамма, вул. Калініна – на вул. родини Шульгиних, вул. Орджонікідзе у проміжку від вул. Медведєва до Колгоспної – на вул. Ельворті, а від Тимірязєва до Медвєдєва – на Кавалерійську.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кіровоградської обласної організації ВО «Свобода».

У прес-службі нагадали, вже десять років громада Кіровограда відстоює перейменування вулиці Калініна на вулицю Шульгина чи родини Шульгиних. 2003 року ініційований членами Кіровоградської станиці «Пласту» музичний фестиваль «Монотипія духу – легенда про студентське військо», присвячений бою під Крутами, мав на меті привернути увагу громадськості до вшанування героїв, які мають стосунок до Кіровограда.

Член міської топонімічної комісії Кіровограда, голова міської організації ВО «Свобода» Сергій Запорожан розповів: «Активно просував справу перейменування комуністичних назв вулиць у Кіровограді на історичні та пов’язані з відомими у світі уродженцями Кіровограда (Єлисаветграда) депутат райради міста свободівець Ігор Бур’янов. Зокрема, 2012-го та в січні 2013-го року напередодні вшанування пам’яті Героїв Крут він направив керівництву міської ради депутатські запити з пропозицією повернутися до практики послідовної ліквідації комунізованої топоніміки, повернути Кіровограду його справжнє українське обличчя і український дух. І ось крига скресла. Справа – за сесією Кіровоградської міськради, яка має ухвалити остаточне рішення».

*** Яків Шульгин (1851–1911) – історик, педагог, громадсько-культурний діяч, співтворець культурного відродження України кінця XIX – початку XX століть. Працював у банку в Єлисаветграді. Микола Шульгин (1896–1935), правник, син Якова Шульгина, радник місії УНР у Парижі; керівник Українського відділу в редакції місячника «Promethee». Володимир Шульгин (1894–1918) – студентський діяч, син Я.Шульгина. Загинув у бою під Крутами.

Ігор Тамм – видатний фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук, лауреат Нобелівської премії в галузі фізики. 1898 року родина переїхала в місто Єлисаветград (нині Кіровоград). 1913 року закінчив Єлисаветградську чоловічу гімназію.

Роберт і Томас Ельворті – (АТ «Ельворті Роберт і Томас») – брати, ініціатори і організатори створення акціонерного товариства, одного з найбільших 1908–17 рр. у галузі виробництва агрономічної техніки в усій Наддніпрянській Україні, розташоване у місті Єлисаветграді і відоме зараз як ВАТ «Червона зірка».