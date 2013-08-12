Затриманий намагався порізати собі вени прямо в суді

Підозрюваний у скоєнні вбивства намагався перерізати собі вени в приміщенні Жовтневого районного суду в Миколаєві.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, обвинувачений намагався перерізати собі вени на руці частиною скла від оптичних окулярів.

"Співробітники міліції перешкодили чоловікові довести свій намір до кінця", - повідомили в міліції.

Чоловік був доставлений в медичний заклад, де йому була надана кваліфікована медична допомога. За висновком лікаря, за станом свого здоров'я підозрюваний може і надалі перебувати під вартою.