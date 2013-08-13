Киргизстан вирішив перевірити українські цукерки
13:08, 13 серпня 2013Суспільство
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Департамент профілактики захворювань та експертиз Киргизстану проводить експертизу безпеки складу цукерок української фірми "Roshen".
Цукерки Roshen перевірять / Фото: roshen.com
Про це сьогодні, 13 серпня, повідомили в прес-службі відомства. Як наголошується, сьогодні проводяться лабораторні дослідження, результати яких очікуються найближчим часом, пише Вечірній Бішкек.
Нагадаємо, 29 липня головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко ввів заборону на ввезення шоколаду, цукерок та іншої продукції українських фабрик компанії "Roshen".
За його даними, продукція не відповідає заявленим параметрам з безпеки. Так, було заявлено про виявлення в молочному шоколаді "Roshen" отруйної речовини бензопірен.
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