Киргизстан вирішив перевірити українські цукерки

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомили в прес-службі відомства. Як наголошується, сьогодні проводяться лабораторні дослідження, результати яких очікуються найближчим часом, пише Вечірній Бішкек.

Нагадаємо, 29 липня головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко ввів заборону на ввезення шоколаду, цукерок та іншої продукції українських фабрик компанії "Roshen".

За його даними, продукція не відповідає заявленим параметрам з безпеки. Так, було заявлено про виявлення в молочному шоколаді "Roshen" отруйної речовини бензопірен.