Суперник Орбана збирається змінити Угорщину, але реальність зруйнує його плани, – Politico

Потенційна перемога суперника Віктора Орбана Петера Мадяра на виборах в Угорщині цієї неділі вселяє надію на те, що країна збільшить видатки на оборону, перестане ставитися до України як до ворога і стане більш надійним партнером по НАТО. Однак Мадяр, швидше за все, зіткнеться з серйозними перешкодами на шляху до досягнення цих цілей після 16 років правління Орбана, пише Politico.

Так, партія Мадяра "Тиса" обіцяє збільшити видатки на оборону до цільового показника НАТО у 5% ВВП до 2035 року, інвестувати в угорську армію, переглянути контракти з оборонною промисловістю на предмет корупції та провести масштабні реформи, спрямовані на викорінення російського впливу в уряді.

Хоча Мадяр не акцентував увагу на цьому питанні під час передвиборчої кампанії, є надія, що його уряд зможе зняти вето Угорщини на кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, наданий Україні, або полегшити військову підтримку Києву через Європейський фонд миру Брюсселя, заявили два дипломати ЄС.

"Мадяр каже, що хоче відновити конструктивні відносини з ЄС, – сказав один із дипломатів. - Це стало б швидким способом довести свої заяви".

Партія "Тиса" також могла б підвищити довіру до обміну конфіденційною інформацією з союзниками, заявили два дипломати альянсу. Це було б "величезною зміною", сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Надії стикаються з реальністю

Однак "Тиса" зіткнеться з практичними та політичними перешкодами на шляху до досягнення цих цілей – особливо якщо Орбан ухвалить закони в останню хвилину після перемоги суперників, що ускладнить для будь-якого нового уряду розрив із попередньою політикою.

Також, хоча Мадяр міг би провести аналіз оборонної промисловості та російського впливу в державних органах, впровадження масштабних змін буде "складним завданням" через глибоко вкорінену присутність Москви в угорських розвідувальних службах.

Збільшення витрат на оборону також не буде пріоритетним завданням, стверджує Андраш Рац, старший науковий співробітник аналітичного центру "Німецька рада з міжнародних відносин", з огляду на величезний дефіцит ВВП Угорщини у 4,7% та передвиборчі обіцянки Мадяра збільшити соціальні видатки та покращити охорону здоров’я.

Тим часом внутрішньополітичний тиск означає, що новий уряд навряд чи займе радикально іншу позицію щодо Києва.

"Після багатьох років пропаганди партії "Фідес" Україна не є популярною темою серед угорських виборців, тому йому, ймовірно, доведеться діяти дуже обережно", – сказав один із дипломатів ЄС.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в США та Угорщині. Під час візиту до Угорщини він заявив, що в українських спецслужбах нібито є елементи, які намагалися вплинути на вибори 2024 року.

А Дональд Трамп заявив про готовність "інвестувати в майбутнє процвітання, яке буде забезпечено завдяки подальшому лідерству Орбана".

Тим часом останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тіса" Петера Мадяра випереджає політичну силу "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 і 13 процентних пунктів у різних категоріях.

